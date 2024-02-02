Россиянам рассказали, как вернуть деньги за страховку по ипотеке Депутат Чаплин: россияне имеют право вернуть деньги за страховку по ипотеке

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Вернуть деньги за страховку по ипотеке реально, если обратиться в банк или в страховую компанию с соответствующими заявлениями, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, в случае правильного оформления документов средства перечислят в течение недели. Парламентарий подчеркнул, что клиент финансовой организации имеет право в течение 30 дней отказаться от страховки и вернуть уплаченные средства.

От договора можно отказаться, когда заемщик стал застрахованным лицом: страхование жизни, здоровья, от несчастных случаев, потери трудоспособности. Но нужно внимательно изучить кредитный договор, так как там может быть прописано, что при отказе страховки банк может повысить процентную ставку. Чтобы оформить возврат, надо направить обращение в банк или в страховую компанию, тогда в течение недели вам вернут уплаченные средства, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин разъяснил в разговоре с NEWS.ru, что россияне имеют право получить налоговый вычет при покупке квартиры или ее доли, комнаты, участка земли с частным домом или под строительство. Он подчеркнул, что вычет положен за уплаченные проценты по ипотеке, за отделку и ремонт квартиры в новостройке, если она приобретена у застройщика и продавалась без отделки.

Парламентарий также напомнил, что граждане РФ, официально трудоустроенные, платящие налоги и не оформлявшие вычет на покупку недвижимости до 2014 года, вправе вернуть себе 13% от стоимости жилья и отделки, а также 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тысяч рублей.