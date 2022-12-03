Россиянам рассказали, как уберечь зимнюю обувь от реагентов Эксперт по текстилю Назарова: ежедневный уход за обувью спасет ее от реагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противогололедные материалы вредят обуви, соль растворяет наледь, и образуется жидкость, которая портит обувь. Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности, почетный работник текстильной и легкой промышленности России Тамара Назарова в разговоре с NEWS.ru дала россиянам советы по уходу за обувью, чтобы уберечь ее от вредных реагентов.

Обувь бывает разной, ее верх может быть из кожи, замши или велюра. Если речь идет об обуви с гладким кожаным покрытием, то все содержимое с поверхности нужно убрать влажной тряпкой, затем вытереть сухой, а после нанести обычное средство для ухода за обувью.

Чтобы защитить обувь от воздействия влаги с растворенными солями, рекомендую обрабатывать спреями, которые придают повышенные гидрофобные свойства, чтобы вода сразу стекала и не впитывалась в обувь. Эти спреи доступны в любых магазинах, — отметила Назарова.

Куда сложнее ухаживать за обувью из замши и велюра, однако здесь действуют те же принципы. Перед использованием такой обуви в течение зимнего сезона ее стоит обработать гидрофобными средствами, чтобы меньше задерживалось влаги на поверхности.

Затем за ней будет легче ухаживать. Влажной тряпкой убрали, она высохла в нормальных комнатных условиях, не у батареи. После этого специальными щетками для ухода за велюром взъерошить ворс, затем обработать гидрофобным спреем, — добавила Назарова.

Ранее врач-терапевт Оксана Булгакова заявила, что в начале зимы уже нельзя носить матерчатую легкую обувь, даже если не холодно. По ее словам, кеды, кроссовки или мокасины не приспособлены для зимних дорог, «слишком сильно дышат», что чревато переохлаждением и простудами.