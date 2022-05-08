Россиянам рассказали, как сохранить зрение при долгой работе за компьютером

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Согласно исследованиям, безопасное для зрения время работы за компьютером составляет не более четырёх с половиной часов в день, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. По его словам, в жизни такого режима придерживаться практически невозможно. При этом есть несколько способов сохранить зрение при долгой работе перед экраном, заверил Куренков.

Монитор должен находиться на удалении не менее 80 сантиметров от пользователя (расстояние примерно вытянутой руки или чуть больше), а его центр — чуть ниже уровня глаз, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что такое положение позволяет избежать перенапряжения глаз, а также пережатия сосудов, питающих мозг.

Кроме того, медик отметил, что монитор не должен быть слишком тусклым или, наоборот, чрезмерно ярким, поскольку это излишне утомляет глаза, размеры текста и изображений должны быть комфортными, чтобы не приходилось вглядываться в них.

По данным Куренкова, в процессе работы за компьютером устают и глаза, и мозг, который воспринимает как информацию на мониторе, так и сторонние раздражители — свет, блики. В связи с этим врач порекомендовал делать перерывы в работе на 5–7 минут каждый час.

Гимнастику для глаз обычно бывает трудно организовать на рабочем месте, поэтому достаточно просто посидеть это время с закрытыми глазами и подумать о чём-то приятном, — сказал он.

Ранее китайские учёные предупредили об опасности для зрения использования смартфона в темноте. По их словам, даже полчаса с гаджетом в руках ночью способны причинить вред.