Россиянам рассказали, как сделать новогодний подарок в последний момент Психолог Сафина: если не успели купить подарок на НГ, подарите сертификат от маркетплейса

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Если вы вспомнили о новогодних подарках в последний момент и на походы по магазинам уже нет времени, то отличным вариантом станут онлайн-презенты, которые можно купить за несколько минут, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Гузель Сафина. Например, можно подарить сертификат от маркетплейса или какого-либо магазина.

Можно подарить купон на впечатления: мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству или полет на воздушном шаре. Если вы знаете, что человек интересуется инвестициями, вы можете подарить ему ценные бумаги и даже завести для него криптокошелек с содержимым. Для людей, которые увлекаются самообразованием, отличным подарком станут курсы, — рекомендует специалист.

По ее словам, хорошим подарком также могут стать сертификат на массаж или в спа-салон, билеты в театр или кино. Если же хочется непременно преподнести материальный подарок и вы уверены, что точно сможете его купить, то можно просто сказать об этом человеку, которому этот презент предназначается.

Если вы оказались в неловкой ситуации, когда вам вручили подарок, а вы ничего не подарили взамен, обязательно поблагодарите и честно признайтесь, что не были готовы. Не стоит врать, что презент вы позабыли у себя дома. Выглядит это несколько нелепо, — отметила психолог.

Ранее психолог Марина Ионычева назвала самые частые ошибки россиян при выборе новогодних подарков. К таковым относятся покупка слишком дорогих или, наоборот, дешевых презентов. Она также посоветовала не ориентироваться на собственный вкус при выборе подарков.