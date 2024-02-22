Россиянам рассказали, как правильно заниматься онлайн-шопингом Эксперт по безопасности Власов: для онлайн-шопинга нужно иметь отдельную карту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-шопинг будет безопасным, если совершать покупки только на официальных сайтах магазинов и использовать для расчетов отдельную карту, рассказал в беседе с «Москвой 24» эксперт в области безопасности Александр Власов. По его словам, в преддверии праздников участились случаи обмана граждан с помощью сообщений, обещающих значительные скидки или кешбэк при покупке на неизвестном сайте.

Люди, которые хотят по выгодной цене купить подарки для своих родственников, друзей и знакомых, жмут на присланную ссылку. Они попадают на подложный сайт и платят там своей картой. В итоге граждане остаются и без денег, и без подарков, потому что мошенники исчезают, — пояснил специалист.

Он посоветовал проверять информацию о скидках на официальном сайте бренда или магазина. При этом если даже такое предложение действительно существует, платить лучше на том же сайте, а не по ссылке, которая пришла в сообщении.

Кроме того, эксперт призвал не использовать для онлайн-шопинга банковскую карту, на которой хранятся все сбережения. Для этих целей следует иметь отдельный пластик, на котором лучше держать ровно ту сумму, которая требуется для совершения конкретной покупки, порекомендовал Власов.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что основной причиной шопоголизма, или необузданного желания покупать товары, даже если они не нужны, является подсознательная попытка компенсировать неудовлетворенность жизнью. По словам специалиста, причины этого поведения схожи с причинами других подобных зависимостей, в том числе алкогольной, наркотической или игровой.