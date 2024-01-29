Психолог перечислил основные причины шопоголизма Психолог Самбурский: шопоголики компенсируют покупками неудовлетворенность

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Основной причиной шопоголизма, или необузданного желания покупать товары, даже если они не нужны, является подсознательная попытка компенсировать неудовлетворенность жизнью, рассказал в беседе с LIFE.ru клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, причины этого поведения схожи с причинами других подобных зависимостей, в том числе алкогольной, наркотической или игровой.

Чаще всего бездумными покупками люди компенсируют неудовлетворенность своей жизнью. Купила новые туфли — и ты уже не замученная жизнью руководитель отдела, а красотка. <...> Покупки могут на какое-то время утешить и стать опорой для самоутверждения, — пояснил специалист.

Еще одной причиной шопоголизма эксперт назвал социальное сравнение, когда люди покупают вещи, чтобы быть «не хуже других» или превзойти окружающих, поразив их. Также в вопросе бесконтрольного «покупательства» значительную роль играет реклама, которая создает искусственные потребности и манипулирует эмоциями, способствуя возникновению импульсивных желаний. Между тем, как подчеркнул Самбурский, импульсивные покупки психологически связаны с высокой чувствительностью к награде или дефицитом внимания, утягивая таких людей в «яму бесконечного шопинга».

В качестве способа остановиться в покупке ненужных вещей психолог посоветовал осознать проблему, ее причины и мотивы, а также применить стратегии саморегуляции.

Ранее психолог Денис Хакимов посоветовал снизить зависимость от соцсетей с помощью воздержания от пользования ими в выходные дни. По словам специалиста, субботу и воскресенье лучше прожить в реальном мире, общаясь вживую или посвятив эти дни любимому хобби.