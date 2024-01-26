Психолог дал советы, как снизить зависимость от соцсетей Психолог Хакимов: в выходные дни стоит воздержаться от пользования соцсетями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы снизить зависимость от соцсетей и интернета в целом, необходимо воздержаться от пользования ими в выходные дни, рассказал в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. По его словам, субботу и воскресенье лучше прожить в реальном мире, общаясь вживую или посвятив эти дни любимому хобби.

Поначалу будет тяжело, но это вопрос привычки, и со временем она станет нормой, — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что виртуальная составляющая стала важной частью повседневности, однако человеку важно определить четкие границы относительно погружения в цифровую среду. Специалист признал, что интернет облегчает рабочие моменты и позволяет поддерживать контакты при невозможности личного общения, однако пользование Сетью хорошо в меру. Необходимо найти приемлемый баланс, который, с одной стороны, не позволит интернету поглотить все время, а с другой — поможет не выпадать из актуального информационного потока.

Психолог также предложил в течение рабочего дня тратить не более 20 минут на приложения, просмотр видео или чтение текстов, не связанных с обязанностями.

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