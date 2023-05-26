Россиянам рассказали, как правильно помочь уткам перейти дорогу Ветеринар Смирнова посоветовала не трогать и не пугать уток при переходе ими дороги

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Весной утки организуют свои гнезда в тихих и безопасных местах, чтобы дать птенцам вылупиться, а когда приходит время, ведут выводок к ближайшему водоему, рассказала в беседе с РИАМО ветеринар Елена Смирнова. Она напомнила, что утиное семейство вынуждено преодолевать путь пешком, и главная опасность подстерегает пернатых при пересечении автомобильных дорог. Именно в этот момент важно правильно помочь матери и утятам, причем помощь должна быть деликатной.

Если вы заметили утку с утятами на дороге, то надо попытаться остановить движение и помочь выводку перейти на другую сторону, аккуратно направляя их. В городе автомобили передвигаются на небольшой скорости, и есть возможность остановиться и подать сигнал другим водителям, чтобы они пропустили уточек, — посоветовала эксперт.

Издание рекомендует при остановке не кидаться под колеса других машин, чтобы остановить их, достаточно включить аварийные сигналы, чтобы другие водители поняли, что нужно быть внимательнее.

Пугать и трогать уток не стоит, нужно дать им спокойно пересечь дорогу, подчеркнула эксперт. То же самое правило действует и на тротуаре.

Опасность для уток могут представлять и собаки, поэтому Смирнова напомнила о необходимости всегда надевать на них намордники и выгуливать на поводке, особенно в парках и около водоемов.

Раненую утку не стоит брать на руки и тем более нести домой, продолжила специалист. Птицы часто болеют орнитозом и другими заболеваниями, опасными для человека, поэтому лучше убрать утку в менее оживленное место, обязательно надеть перчатки и, по возможности, маску, затем найти коробку или корзину, аккуратно положить туда птицу и отнести ее в ближайший ветеринарный центр.

Помогать диким уткам нужно осторожно, не мешая их естественному существованию в естественной среде, резюмировала ветеринар.

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