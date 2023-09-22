Россиянам рассказали, как правильно и как долго можно хранить мед Технолог Третьякова: натуральный мед можно хранить не более двух лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Натуральный мед можно хранить, при соблюдении условий, не более двух лет, рассказала NEWS.ru специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова. Она отметила, что в сладком продукте гнилостные процесс практически сведены на нет, а вредные микроорганизмы не могут его испортить.

Иногда кажется, что срок годности меда неограничен. На самом деле при правильном хранении его можно использовать на протяжении 1-2 лет. В натуральном меде развитие гнилостных процессов практически невозможно, и вредные микроорганизмы не смогут испортить его. Но целебные свойства продукта со временем теряются, — добавила Третьякова.

По ее словам, мед необходимо хранить в стеклянной или керамической посуде, плотно закупоривая, оптимальной температурой считается от 0 до +20 градусов Цельсия.

Есть требования к температуре — оптимальной считается температура от 0 до +20 °С. Избегайте попадания на тару прямых солнечных лучей: все дело в уникальном ферменте — ингибине, который отвечает за противомикробные свойства в меде, он может разрушаться при воздействии высоких температур, — заявила Третьякова.

Ранее технолог Денис Дружинин рассказал NEWS.ru, что натуральный мед должен быть вязким и слегка раздражать слизистую рта и создавать ощущение пощипывания. Он отметил, что при выборе сладкого продукта в магазине необходимо изучить маркировку продукта.