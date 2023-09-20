Россиянам рассказали, как правильно выбрать натуральный мед Технолог Дружинин: натуральный мед должен быть вязким и раздражать слизистую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Натуральный мед должен быть вязким и слегка раздражать слизистую рта и создавать ощущение пощипывания, рассказал NEWS.ru специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Денис Дружинин. Он отметил, что при выборе сладкого продукта в магазине необходимо изучить маркировку продукта.

Мед чаще всего классифицируют по виду растений, с которых был собран нектар. Есть несколько условных категорий меда: гречишный — темный и прозрачный, донниковый — густой и светлый, акациевый — жидкий и светлый, — добавил Дружинин.

По его словам, покупая мед на ярмарках или рынках, сначала нужно оценить его внешний вид: качественный мед вязкий, при комнатной температуре наматывается на ложку и стекает струей без разрывов, образовывая горку на поверхности.

Засахаривание — естественный для хорошего меда процесс. Для его разжижения поместите банку в теплую воду. С июля до середины октября мед засахаривается, так как содержит много фруктозы. Поэтому, если вам предлагают кристаллизованный мед летом, он может быть прошлогодним. И наоборот, после ноября не загустевший мед может быть подделкой, — подчеркнул Дружинин.

Он отметил, что консистенция натурального меда нежная и тонкая, он легко растирается пальцами и впитывается в кожу. Эксперт добавил, что при растирании искусственного меда на пальцах останутся комочки.

Нормальный вес одного литра меда при комнатной температуре — около 1400 грамм без учета тары. При покупке стоит пробовать мед, который понравился по всем внешним признакам: натуральный продукт слегка раздражает слизистую оболочку рта и создает ощущение пощипывания. Если же мед просто сладкий — он, скорее всего, разбавлен сахаром, — подытожил Дружинин.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил NEWS.ru, что доля фальсифицированного меда на московских прилавках, по официальным данным, составляет больше 50%. В действительности же, по его словам, такого продукта намного больше.