Россиянам рассказали, как получить шенгенскую визу в 2024 году Турэксперт Ансталь: шенгенскую визу не выдадут тем, у кого есть долги

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Жителям России, планирующим получить шенгенскую визу, необходимо обращаться в консульство Болгарии в Москве, процесс оформления занимает около месяца, однако сроки могут доходить и до трех месяцев, рассказала NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. При этом визу могут не выдать людям с долгами. Кроме того, отказ может грозить тем, у кого нет родственных корней за границей, отметила Ансталь.

Шенгенскую визу могут не выдать тем, у кого плохая история с родственными корнями, то есть это те люди, которые пытаются с помощью туристической визы остаться в стране. Если у вас есть какие-либо долги, эта история так же не пройдет, — предупредила блогер.

Она посоветовала заняться оформлением визы заблаговременно. Ансталь добавила, что многие российские туристы любят Болгарию. В этом году ожидается большой прирост турпотока.

Я думаю, максимальный процент туристов, учитывая, какой он был раньше, будет достигнут, — заключила блогер.

Ранее стало известно, что туристический сезон в Анталье начался с рекордного количества отдыхающих. Так, за четыре месяца курорт посетили более 2 млн туристов. В этом году в Анталье планируется принять более 17 млн туристов.