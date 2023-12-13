Россиянам рассказали, как получить самую вкусную еду в самолете Стюардесса из Великобритании посоветовала заказывать еду в самолете заранее

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Бывшая бортпроводница британского авиаперевозчика заявила, что самую вкусную еду в самолете можно получить, если заказать ее заранее. По ее словам, которые цитирует Express, так делают, если у человека нестандартные предпочтения в пище — например, непереносимость каких-то продуктов, особая диета или меню, которое формируется религиозными взглядами.

Кроме того, предпочитающих необычную еду путешественников обычно обслуживают на борту раньше всех. А если предлагают блюда на выбор, то лучше брать макароны, посоветовала стюардесса. Порции с пастой всегда самые вкусные, подчеркнула она.

Ранее опытная путешественница Ясмин Пекель назвала места в самолете, которые лучше не занимать. По ее словам, сиденья в проходе, несмотря на кажущееся на первый взгляд удобство, являются наиболее опасными, хотя именно их пассажиры предпочитают из-за дополнительного пространства для ног или возможности свободно выходить в туалет. Однако исследования указывают на то, что те, кто сидит у прохода, наиболее подвержены риску заражения вирусами.

До этого руководитель турагентства тревел-блогер Наталия Ансталь назвала самые разочаровывающие, но при этом популярные туристические направления. По ее словам, негативное впечатление могут оставить Дубай, Франция, Индия и остров Бали.