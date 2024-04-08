Россиянам рассказали, как защитить дачу и урожай от паводка Депутат Чаплин: установка дренажной системы поможет защитить дачу от паводка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед сезоном паводков на даче необходимо проверить и улучшить систему дренажа, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий добавил: лучше заранее установить соответствующие системы на приусадебный участок. По его словам, стоит определить зоны, где может скапливаться жидкость.

Один из самых эффективных способов подготовки к половодью — это установка дренажной системы на вашем участке. Определите ключевые зоны, где может скапливаться вода, и оборудуйте дождеприемники с системами отведения воды. Разработка канав и резервуаров может помочь регулированию уровня воды. Постройте возвышения на участке, — заявил Чаплин.

Полезно создать возвышения на даче: высокие грядки, холмики или повышенные площадки помогут защитить урожай, подчеркнул эксперт. Чаплин напомнил, что если участок находится в пределах низколежащего чередования, то рекомендуется занести грунт на участок для создания искусственного поднятия уровня.

Это позволит предотвратить затопление и обеспечить необходимое благоприятное окружение для выращивания растений. Также можно использовать временные барьеры для предотвращения проникновения воды. Для этого подберите грунты, песок или мешки с песком, чтобы построить временные дамбы или барьеры для удержания воды, — подытожил депутат.

Ранее Чаплин предупреждал, что неправильное сжигание мусора, а также костер с токсичными отходами и строительным мусором грозят дачникам штрафом до 15 тысяч рублей. Он добавил, что расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного.