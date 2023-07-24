Россиянам рассказали, как перестать опаздывать Психолог Философ связала частые опоздания с нелюбовью к работе

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Чтобы понять, почему человек опаздывает, необходимо заглянуть в его прошлое и вычленить истинные причины непунктуальности, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Марина Философ. Так, по словам эксперта, если кто-то хронически опаздывает на работу, то вероятнее всего она просто не приносит удовольствия.

Если вы работаете в найме и хронически опаздываете на работу, то стоит подумать, а точно ли вам нравится ваша работа? Если ответ «нет», то нужно разобраться с причинами, а не проявлять скрытую агрессию через опоздания. И, возможно, вам просто давно пора сменить работу, — предположила Философ.

Уделить время мотивации особенно важно, добавила психолог. Необходимо понять, зачем конкретному человеку нужна пунктуальность. Далее следует заглянуть в свое прошлое и разобраться, кто «научил» опаздывать.

Когда эти этапы пройдены, то стоит приступить к практической части. Психолог советует учитывать время на утренние сборы, а одежду и сумку подготовить заранее. Также, по ее словам, не лишним будет установить будильник за 20 минут до выхода. Если же предстоит важная встреча, то на нее стоит приехать заранее и потратить это время на кофе или книгу.

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