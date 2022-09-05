Психолог назвала истинную причину систематических опозданий Психолог Кашуба: систематические опоздания связаны с нежеланием работать

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Практикующий клинический психолог Татьяна Кашуба в эфире «Радио 1» заявила, что истинной причиной систематических опозданий является подсознательное нежелание приступать к работе, деловой встрече и т.д. По ее словам, таким образом человек избегает того, чего он не хочет делать, если ему, например, это не интересно. Все зависит от внутреннего представления человека о том месте, где ему нужно быть вовремя, отметила специалист.

Причин может быть много. Например, у тех, кто систематически опаздывает на работу, может быть определённый механизм избегания той самой работы: не очень интересно, или не хочется начинать эту работу с утра. То есть это такой способ оттянуть начало рабочего дня, — пояснила психолог.

Психолог Светлана Квитко ранее заявила, что основными причинами эмоционального выгорания являются подавление эмоций, нарушение личных границ, стремление все контролировать, а также неумение отдыхать от работы. Она предупредила, что постоянное нахождение в режиме работы нередко приводит к депрессии.

Вирусолог Николай Малышев в свою очередь подчеркнул, что несоблюдение гигиены офисного стола может привести к тому, что на нем появятся кишечные инфекции, бактерии, вирусы и яйца глистов. Специалист порекомендовал не складировать на столе бумаги, а время от времени протирать поверхность.