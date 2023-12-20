Россиянам рассказали, как избежать аллергии на живую или искусственную ель Аллерголог Гучапшева: искусственную ель лучше купить из формованного полиэтилена

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Искусственную ель лучше купить из формованного полиэтилена, рассказала NEWS.ru аллерголог Елена Гучапшева. Она отметила, что после приобретения изделие нужно ополоснуть его водой, чтобы смыть пыль или клещей домашней пыли.

Чаще всего искусственные елки делают из ПВХ, они дешевле. Лучше считаются деревья из формованного полиэтилена. Они качественнее и безопаснее, но и дороже. Убедитесь, что живая или искусственная ель имеет сертификат качества. Если внешний вид живой или неживой елки не пострадает, ополоснуть ее водой, если есть сомнения, протрите влажной тряпкой в перчатках, чтоб не пораниться, — добавила Гучапшева.

Медик также посоветовала пользоваться очистителями воздуха, если есть такая возможность, и чаще проветривать помещение.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что майонезные салаты, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, можно сделать полезными. По ее мнению, приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который можно легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

Кроме того, можно заменить вредные ингредиенты салата на полезные, добавила диетолог. Например, вместо колбасы стоит положить в оливье курицу или морепродукты. Также специалист призвала россиян подумать над новогодним меню заранее, чтобы не готовить блюда в спешке.