Россиянам рассказали, как не пересесть из машины каршеринга в тюрьму Автоэксперт Шкуматов: предыдущим клиентам каршеринга нельзя верить на слово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль каршеринга перед использованием необходимо «максимально внимательно» осмотреть внутри и снаружи, рассказал NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. Он объяснил: следующий арендатор, вероятно, подойдет к процедуре более скрупулезнее, «повесив» на предшественника найденные повреждения.

Самое важное — это максимально внимательно отнестись к осмотру автомобиля, как внутри, так и снаружи. Если вы спустя рукава отнесётесь к его осмотру снаружи, а следующий арендатор авто будет более внимательный и сфотографирует те повреждения, которые вы пропустили, их могут приписать вам. Что же касается осмотра салона, его нужно осматривать также крайне внимательно, бывали случаи, когда в салоне оставляли наркотические вещества, — добавил Шкуматов.

По его словам, если запрещенные вещества обнаружат при остановке сотрудники полиции, то крайне сложно доказать, даже с адвокатами, что их оставил в машине предыдущий клиент каршеринга. Шкуматов подчеркнул: в подобные ситуация «можно уехать в тюрьму лет на 10».

Если их обнаружат при остановке сотрудники ГИБДД, доказать, что это не ваше, будет очень сложно, даже с адвокатами. Уехать в таком случае можно лет на десять. Если вы нашли запрещённые вещества при осмотре, не трогайте их и немедленно сообщите в полицию. Если вы попали в ДТП или не сильно поцарапали машину, сообщите в службу поддержки каршеринга, не пытайтесь скрыться или скрыть повреждение, — заявил Шкуматов.

Собеседник напомнил: о любой проблеме, в том числе с двигателем, подвеской или коробкой переключения передач, необходимо сразу сообщить службе поддержки и действовать по инструкции.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель на взятом в каршеринг авто устроил погоню с Росгвардией, чтобы впечатлить девушку. По предварительной информации, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Отмечается, что он отказался от медосвидетельствования.