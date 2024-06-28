Россиянам рассказали, из чего в стране стали чаще печь хлеб «Коммерсант»: полуфабрикаты помогают сдерживать цены на хлеб в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за пять месяцев на 32% выросло производство замороженных полуфабрикатов, из которых в розничных сетях выпекают хлеб, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Российского союза пекарей. Отмечается, что таким образом пекарни пытаются сдержать рост цен на продукт.

По данным издания, такое решение позволяет расширить географию поставок и сократить затраты на логистику. Кроме того, за счет более высокого срока годности такого товара можно сделать график поставок более гибким и перевозить его в разные регионы. Помимо этого, президент РСП Дмитрий Семенов заметил, что издержки хлебопеков в последнее время выросли за счет подорожания грузоперевозок, вызванного дефицитом кадров.

В то же время полуфабрикаты позволяют магазинам сокращать затраты благодаря меньшей утилизации произведенного из них хлеба, который не был продан, рассказал директор Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов. Число пекарен внутри магазинов за прошлый год выросло в полтора раза, а в некоторых сетях — в пять — семь раз, отметила Ассоциация компаний розничной торговли.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут заявляла, что ведомство планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. По ее словам, сроки пока не определены. Также она добавила, что Минсельхоз будет просить у правительства компенсировать плодовые культуры.