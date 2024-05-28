Россиянам рассказали, что делать при встрече с летучей мышью в квартире Минэкологии Подмосковья: не стоит брать летучую мышь голыми руками

Фото: АГН «Москва»

Не стоит ловить залетевшую в жилое помещение летучую мышь голыми руками, сообщили в беседе с aif.ru специалисты Минэкологии Московской области. По словам сотрудников ведомства, рукокрылые млекопитающие могут больно укусить.

Не стоит брать летучую мышь голыми руками, крылатое млекопитающее хоть и выглядит мило, однако может больно укусить. Лучше всего такую операцию проводить в перчатках или же с использованием сачка, — уточнили в Минэкологии.

Представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы также предложили изолировать летучую мышь в комнате, а после по возможности поместить ее в коробку. Далее следует обратиться в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке, его сотрудники подскажут план дальнейших действий.

Вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в свою очередь напомнил, что рукокрылые способны переносить различные болезни. При укусе он посоветовал обратиться к врачу.

Заполярный биолог Варвара Семенова ранее отметила, что при встрече с моржом стоит держаться от него на расстоянии не менее 300 м. По ее словам, у животного должна оставаться возможность выйти на берег.