Биолог рассказала, что делать при встрече с моржом Биолог Семенова: при встрече с моржом нужно соблюдать дистанцию

Фото: Vladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look Press

При встрече с моржом нужно держаться на расстоянии не менее 300 м, так как у животного должна быть возможность выйти на берег, рассказала в беседе с «МК в Мурманске» заполярный биолог Варвара Семенова. По ее словам, морж при любой опасности уйдет обратно в воду, из-за чего ему нужно будет заново искать место для отдыха.

Специалист отметила, что также не следует поливать млекопитающее водой или кормить его, поскольку моржи питаются тюленями и моллюсками. Также нужно быть осторожнее на плавучих средствах, если рядом проплывает морж.

Нужно держать дистанцию и стараться не шуметь рядом с животным, объяснила эксперт. Рекомендуется плавно передвигаться вблизи с моржом, чтобы не вызвать у него агрессию.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков посоветовал не приближаться к диким кабанам при встрече с ними. Как уточнил специалист, животное может проявить защитную реакцию. По его словам, если несколько кабанов направляются в сторону человека, то лучше дать им пройти, также нельзя делать резких движений и шуметь.

До этого стало известно, что при встрече с летучей мышью необходимо помнить о дистанции, поскольку эти рукокрылые могут переносить заболевания. Уточняется, что в случае укуса необходимо обработать антисептиком рану и обратиться к врачу. Чтобы избежать встречи с животным у себя дома, нужно закрывать перед уходом окна, а при проветривании — занавешивать их.