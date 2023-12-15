Россиянам рассказали, чем лучше всего закусывать водку Хирург Умнов: водку лучше всего закусывать рисом, яйцом или нежирным борщом

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Водку лучше всего закусывать рисом или яйцом, так как данные продукты обволакивают стенки желудка, снижая риск повреждения данного органа, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. Эксперт подчеркнул, что подходящими вариантами также являются нежирный борщ, супы-пюре, а также квашеная капуста.

Нужно пить достаточное количество жидкости без газа, чтобы сгладить мочегонный эффект водки. Лучше всего закусывать рисом, яйцом, так как обволакиваются стенки желудка, что уменьшает риск повреждения стенок желудка. Подойдут супы, супы-пюре, нежирный борщ, щавелевые щи. Также хороша квашенная капуста также хороша, так как в ней содержится много пробиотиков, благоприятно влияющих на кишечную микрофлору, — добавил Умнов.

Собеседник отметил, что водку также лучше запивать несладким компотом или узваром, препятствующими обезвоживанию организма.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что майонезные салаты, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, можно сделать полезными. По ее мнению, приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

Кроме того, можно заменить вредные ингредиенты салата на полезные, добавила диетолог. Например, вместо колбасы стоит положить в оливье курицу или морепродукты. Также специалист призвала россиян подумать над новогодним меню заранее, чтобы не готовить блюда в спешке.