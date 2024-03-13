Россиянам раскрыли важнейшие, но малоизвестные нюансы чистки зубов Стоматолог Лосев: каждый зуб нужно обрабатывать щеткой минимум 20 раз

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Каждый зуб при чистке необходимо обрабатывать щеткой минимум 20 раз, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметил, что зубную щетку следует держать под углом в 45 градусов.

При очищении зубов и десен головку щетки нужно располагать под углом в 45 градусов. Именно тогда вы сможете качественно удалить собравшийся налет. Начинать процедуру необходимо с дальних жевательных зубов, постепенно перемещаясь в сторону передних. Не жалейте времени на процесс очищения. Каждый зуб необходимо обрабатывать не менее 20 раз, — добавил Лосев.

Медик подчеркнул: сначала нужно совершать выметающие движения щеткой, чтобы уничтожить налет, который любит скапливаться у края десен и в межзубных промежутках. По его словам, процесс очищения в данном случае будет довольно интенсивным, с нажимом.

Поворачивайте щетку по направлению от десен. Таким образом вы не только удалите застрявшие кусочки еды и вредные бактерии, но и выполните крайне полезный и эффективный массаж тканей. Правильная чистка является отличной профилактикой воспалительных процессов, например распространенного гингивита, который характеризуется кровоточивостью и рыхлостью десен, — рассказал Лосев.

Лосев добавил: около зоны щек зубы нужно очищать круговыми мягкими движениями, внутри работая щеткой в обратном от десен направлении. Стоматолог подчеркнул, что жевательные зоны боковых зубов чистят вверх-вниз.

Не забудьте очистить язык, на котором тоже скапливается налет, являющийся рассадником инфекций. Для этой манипуляции рекомендуется использовать обратную сторону щетки, которая обычно выглядит как прорезиненная полоска, — подытожил Лосев.

Ранее стоматолог Елена Мартынова рассказала, что причиной возникновения головной боли могут быть нарушения в зубочелюстной системе, в частности неправильный прикус или кариес. Специалист объяснила, что сильная головная боль и мигрени связаны с раздражением нервных окончаний или повреждением тройничного нерва, который в том числе отвечает за иннервацию зубов.

По словам эксперта, головная боль может оказаться следствием нарушений в височно-нижнечелюстном суставе, что связано с неправильным прикусом. Также на данную патологию могут указывать скрежетание зубами, щелчки и боли при открывании рта.