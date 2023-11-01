Россиянам раскрыли уловки продавцов, заставляющие покупать больше Психолог Самбурский: завышение цен является одной из уловок продавцов

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Одной из уловок продавцов, заставляющих покупать больше товаров, является завышение цен, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнил, что после поднятия стоимости до максимума покупателю предложат существенную скидку, из-за чего он будет думать, что приобрел товар по выгодной цене.

Такой простой трюк создает иллюзию выгоды и моментально уменьшает сопротивление к покупке. Вы думаете, что это отличная сделка, но на самом деле — переплачиваете за товар, — пояснил психолог.

Продавцы также часто стараются убедить купить товар, предоставляя подготовленные отзывы, рейтинги или однобокую статистику. Самбурский пояснил, что такой способ работает через воздействие на желание принадлежать к большинству и не пропустить выгодное предложение. Из-за этого на многих сайтах и маркетплейсах указывают, какое количество человек приобрело товар.

Одной из самых действенных уловок психолог называет информацию об ограниченном количестве товара. Это подталкивает быстрее принять решение о покупке. Некоторые магазины предлагают услуги, например, бесплатный кофе или пробники и небольшие подарки. Это также влияет на решение покупателя — он чувствует себя обязанным, пояснил Самбурский.

Самый проверенный способ продать что-то — привлечь к рекламе блогеров, экспертов или знаменитостей. Специалист отметил, что продавцы могут многократно упоминать, кто является лицом компании. Он заключил, что, чем выше доверие к медийной персоне, тем больше шансов продать товар.

Маркетолог Марина Евстифеева ранее рассказала, что торговые сети часто повышают цены во время распродаж, формируя «выгодную» скидку, хотя стоимость остается прежней. Кроме того, часто самые большие скидки устанавливают на товары, которые плохо продаются.