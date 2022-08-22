Россиянам раскрыли признаки и причины детского алкоголизма Психолог Журавлева: средний возраст знакомства российских детей с алкоголем — 12 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детский алкоголизм развивается почти в четыре раза быстрее «взрослого», средний возраст знакомства ребенка со спиртным в России — 12 лет, рассказала NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева. Она подчеркнула, что распознать пагубное пристрастие можно по изменению привычного поведения — скрытности, нервозности, агрессивности, о нем также говорит воровство и частые просьбы «дать денег».

Чаще всего, в первый раз попробовать алкоголь дают именно родители, не подозревая о последствиях. Им не стоит судить по себе, у взрослых ЦНС дольше сопротивляется воздействию алкоголя. ВОЗ говорит, что даже малейшие дозы алкоголя для ребёнка оказывают негативные последствия для всего его организма, нарушая его развитие, — пояснила эксперт.

К другим, физическим, признакам детского алкоголизма Журавлева отнесла изменение круга общения, перегар, рвоту, красные щеки, одутловатость лица, изменение веса, а также заторможенность. Психолог отметила, что одной из главных причин появления вредной привычки является «семейная система», когда родители — сами алкоголики, в этом случае отпрыски могут пойти по их стопам.

Если родители сами алкоголики, то высока вероятность, что из дети тоже пойдут по их стопам. Даже если родители иногда выпивают и дают ребёнку выпивать вместе с ними, это может привести к алкоголизму. Ребёнок видит, что для веселья нужен алкоголь, что ни один праздник не проходит без выпивки. Потом он воспроизведет поведение с друзьями. Но при родителях он не позволит себе лишнего, а с другими — может. Мало, какой ребёнок противостоит компании сверстников. Если все пьют, он тоже будет. Поэтому, обращайте внимание, с кем дружат дети, — подытожила она.

Ранее Журавлева в разговоре с NEWS.ru посоветовала родителям наладить отношения с детьми до начала переходного возраста при наличии соответствующих проблем. Эксперт добавила, что в подобный период с отпрысками лучше общаться как со взрослыми людьми. Психолог также призвала дать детям больше свободы, не помогать и не советовать, если этого не требуется.