Россиянам раскрыли перспективы профессии бухгалтера Экономист Сорокина: бухгалтеры останутся востребованными

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Профессия бухгалтера в России останется востребованной, уверена заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. В беседе с «МК в Питере» она пояснила, что на данный момент растет спрос на специалистов по внутреннему аудиту. Кроме того, любому финансисту важно знать, как вести бухгалтерский учет, который является необходимым инструментом в этой сфере.

Как уточнила Сорокина, молодые люди мало интересуются данной специальностью. По ее словам, это объясняется тем, что многие считают эту профессию отмирающей и уверены, что в скором времени бухгалтеров заменят технологии.

Сорокина отметила, что без отсылок к бухгалтерскому учету невозможно рассказать об основах экономики бизнеса. По ее словам, представителям данной профессии необходимо всегда помнить о международных стандартах и быть готовыми вовремя перестраиваться на специфику разных рынков.

Экономист Сергей Калашников ранее заявил, что в России в перспективе произойдет существенное сокращение потребности в услугах бухгалтеров, водителей и операторов банков. По его словам, людей в этих сферах со временем заменит более производительная техника.