Экономист предрек массовые сокращения в ряде отраслей Экономист Калашников предрек бухгалтерам и операторам банков массовые сокращения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в перспективе произойдет существенное сокращение потребности в услугах бухгалтеров, водителей и операторов банков, рассказал в беседе с «Радио 1» заслуженный экономист России, бывший министр труда, завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников. Он выразил уверенность, что людей в этих сферах со временем заменит более производительная техника.

Сейчас практически у каждого есть банк онлайн, поэтому того количества операторов в банке уже не нужно, как это было раньше. То же касается и бухгалтеров. В условиях автоматизации бухгалтерского учета, появления электронных подписей, один бухгалтер <...> сейчас может обслуживать хоть 50 фирм, — пояснил эксперт.

По его словам, то же произойдет и в сфере транспорта. Сегодня водители являются самой многочисленной рабочей группой в России, их насчитывается порядка 17 млн человек. Однако со временем их заменят беспилотные автомобили, высказал мнение экономист.

При этом он указал, что изменения потребуют больше высококвалифицированных специалистов в области механики и инжиниринга.

Как пишет издание со ссылкой на прогнозы Минэкономразвития, к 2030 году снижение потребности в работниках произойдет в аграрном, торговом, финансовом и страховом секторах экономики. Общее сокращение спроса на рабочие руки в этих отраслях ведомство оценило более чем в 700 тысяч человек.

Ранее юрист в области трудового права Олег Бабич рассказал, что россияне стали реже увольняться по собственному желанию. Эксперт подчеркнул, что люди начали разумнее подходить к вопросу смены работы.