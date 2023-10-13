Россиянам раскрыли, какая вытяжка спасет ванную от плесени и запаха гнили Строительный эксперт Васильев: ванную от плесени спасет только хорошая вытяжка

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Для предотвращения появления плесени или запаха гнили, канализации в ванной, необходимо установить хорошую систему принудительной вентиляции, рассказал NEWS.ru cтроительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что размер вытяжки зависит от диаметра канала.

Расположить вытяжку лучше ближе к потолку, так как туда поднимается горячий воздух. Как правило, вентилятор ставят непосредственно на потолке либо выбирают для него место в верхней части стены — посередине или в углу на стыке плит. Вентилятор должен находиться напротив двери, чтобы воздух равномерно заполнял помещение, — добавил Васильев.

Собеседник подчеркнул, что выбор вентилятора зависит от площади помещения. По его словам, среднее значение производительности — 25 куб. м/час для ванной, 50 куб. м/час — для совмещенного санузла. Васильев отметил, что за час воздух в ванной должен обновиться минимум пять — восемь раз.

Учитывайте шумность. Нормальный уровень шума лопастей — от 30Дб и ниже. Мощность вентилятора должна быть в диапазоне от 7 до 20 Вт. Чтобы безопасно использовать вентилятор в ванной, нужен показатель IPX 34 и выше. Вентилятор может также иметь таймер, датчики влажности или движения. «Умный» вентилятор эффективнее, ведь работает избирательно и экономит электричество, — добавил Васильев.

Эксперт отметил, что конструктивно вентиляторы делятся на осевые и радиальные, при этом первые наиболее экономичные и при небольшом давлении дают хороший КПД, просты в установке и обслуживании. По его словам, радиальные работают по принципу разрежения воздуха, создают большое давление, но потребляют энергии в три-четыре раза больше осевых.

Некоторые модели оснащены обратным клапаном. Он помогает не пускать в дом запахи из вентшахты. Многие эксперты не рекомендуют его установку, так как он затрудняет естественную вентиляцию, — подытожил Васильев.

Ранее Федор Васильев рассказал, как правильно выбрать долговечные и безопасные обои. По его словам, для жилых комнат лучше всего подойдут обои из экологичных материалов, в частности, бумажные, деревянные или текстильные. Самыми долговечными являются обои из флизелина.