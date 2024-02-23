Россиянам раскрыли, как набрать мышечную массу без мяса, яиц и творога Диетолог Микитюк: мышечную массу можно набрать на рисе и устрицах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мышечную массу реально набрать без употребления продуктов животного происхождения — мяса, яиц, молока или творога, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Она отметила, что для развития мускулатуры подойдут: овсянка, устрицы, миндаль, а также рис и гречка.

Продукты для набора мышечной массы растительного происхождения: рис, гречневая крупа, овсянка, овощи и фрукты, содержащие важные для организма антиоксиданты, клетчатку и витамины C, E. Устрицы содержат более 20 граммов белка на 100 граммов, миндаль — 20 орехов содержат пять-шесть граммов белка, — добавил Микитюк.

Эксперт подчеркнула, что «для лучшего усвоения белка рекомендуется добавить к рациону дополнительно 250–500 калорий, так как рост мышц требует положительного энергетического баланса, при котором нужно получать больше калорий, чем сжигать».

Диетолог Ольга Редина ранее рассказала, какие продукты могут спровоцировать приступ аритмии. Она посоветовала россиянам с осторожностью употреблять кофе и шоколад, а также отказаться от алкогольных напитков. По словам Рединой, влияние кофе на сердечно-сосудистую систему связано с тем, что в его состав входит кофеин, обладающий стимулирующими свойствами. Шоколад же содержит в себе теобромин и фенилэтиламин. Данные вещества усиливают сердечные ритмы.