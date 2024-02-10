Россиянам раскрыли, что делать при требовании оставить паспорт в залог Депутат Чаплин призвал россиян не оставлять паспорта в залог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Никто не имеет права требовать у россиян в залог паспорт или ценные вещи, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий добавил, что предметом залога может быть только имущество, а паспорт — документ.

Запрет закреплен п. 22 Положения о паспорте гражданина РФ. Штраф для таких сотрудников составит до 300 рублей, а при особых случаях — долгое судебное разбирательство. Поэтому каждый гражданин имеет право не оставлять свои личные документы в залог, аргументируя тем, что это не имущество. Однако требование оставить в залог ценные вещи, например дорогой телефон, также незаконно, — подчеркнул Чаплин.

По его словам, в случае пропажи имущества, оставленного в залог, вряд ли возможно доказать, что гражданин оставил, например, смартфон за 30 тысяч рублей, а не за две тысячи. Чаплин подчеркнул, что та же ситуация с одеждой.

Вряд ли сможете доказать, что вы оставили телефон за 30 тысяч рублей, а не за 2 тысячи. То же самое и с шубами, другими дорогами вещами: оставляя вещи даже в гардеробе, вы, по сути, оставляете их без присмотра, так как зачастую везде прикреплена табличка, что администрация не несет ответственности за личные вещи. Будьте осторожны, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал NEWS.ru, что работающие пенсионеры имеют право на ряд льгот, в том числе дополнительный отпуск на 14 дней за свой счет, компенсацию затрат на проезд и коммунальные услуги, а также на налоговые послабления. По его словам, при трудоустройстве после увольнения пенсионная выплата будет начисляться с учетом всех произведенных индексаций. Депутат также добавил, что работающий пенсионер может оформить имущественные вычеты по расходам на приобретение, строительство и ремонт недвижимости.