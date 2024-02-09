Россиянам раскрыли, болезнями каких органов грозит запущенный кариес Стоматолог Сумцова: запущенный кариес вызывает ангину, тонзиллит и бьет по ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запущенный кариес чреват опасными осложнениями, в том числе ангиной, тонзиллитом, отитом, синуситом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова. Медик добавила, что тонзиллит и кариес провоцируются одними и теми же микробами, в том числе стрептококками.

Получается, что и кариес, и тонзиллит вызывают одни и те же микробы, а именно стрептококки. Поэтому запущенный кариес может стать причиной развития ангины и тонзиллита. Если не решать проблему, то можно столкнуться с хроническим тонзиллитом. Также кариес может привести к развитию других болезней — например, отита, одонтогенного синусита, заболеваний ЖКТ, — подчеркнула Сумцова.

По ее словам, в группе риска в основном находятся дети, так как у них не до конца сформировался иммунитет, поэтому в возрасте от трех до 13–15 лет они наиболее подвержены разным заболеваниям, в том числе и кариесу с ангиной. Эксперт отметила, что развитию кариеса у детей способствует слабая эмаль, пристрастие к сладостям и плохая гигиена полости рта.

А именно сладкое чаще всего едят дети, и они же не всегда правильно и до конца чистят зубы. Обычно болезни проявляются при каждом ослаблении иммунитета — например, при стрессе или даже охлаждении. Кариес не появляется одномоментно. Его развитие идет довольно медленно, поэтому его можно «поймать» и остановить. Для этого очень важны не только ежедневная правильная гигиена полости рта, но и регулярное посещение стоматолога, — подытожила Сумцова.

Ранее врач-стоматолог Сергей Скорубский рассказал, что зубную щетку желательно менять раз в три месяца. При этом, по словам специалиста, оптимальным инструментом для чистки зубов является щетка средней жесткости, среднего размера и с прямой щетиной.