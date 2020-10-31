Россиянам предложили установить дома средства учёта чистоты воды и воздуха

https://static.news.ru/photo/42fcdbe8-1ce3-11eb-9f5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У россиян появится возможность стать участниками народного мониторинга экологической обстановки. Для этого им будет предложено установить у себя дома индивидуальные средства учёта чистоты воздуха и воды. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал заместитель секретаря Общественной палаты России и председатель Координационного совета по нацпроектам и народосбережению Александр Галушка.



Я напомню, в соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданам России гарантируется доступ к достоверной информации по экологической обстановке. Мы рассматриваем проблемы некоторых городов. Выясняется, что есть всего два пункта измерения чистоты воздуха, и те работают до часу ночи. А все загрязнители воздуха работают и после часа ночи, когда выключатся пункты измерения чистоты воздуха. Когда профильным службам задают вопрос: а что же вы до часу ночи только измеряете? — говорят: а у нас денег на большее нет. Что предложила ОП РФ: дать гражданам возможность у себя дома установить индивидуальное средство учёта чистоты воздуха и чистоты воды, — сообщил Галушка.

Устанавливать приборы будут добровольно и за свой счёт, пояснил председатель Координационного совета Общественной палаты России по нацпроектам и народосбережению.



«Это человек сам делает для себя. Он становится участником общенародной экологической сети. Так называемого подлинного народного мониторинга экологической обстановки. Никто его не обязывает, но он будет получать данные о том, каким воздухом он дышит, какую воду пьёт. А также сможет предоставлять информацию в общую сеть. И в этом случае в городе будет не два измерителя, а десятки, сотни тысяч измерителей», — констатировал он.



Галушка отметил, что соответствующий пилотный проект будет реализовываться в нескольких регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что эколог Дмитрий Лисицын связал рост числа техногенных аварий в России с состоянием экологического контроля и надзора в стране.