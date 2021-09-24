Россиянам позволят оформлять прописку через портал госуслуг

Россияне с 2023 года смогут оформлять регистрацию места жительства без посещения специального органа. Это можно будет сделать через портал госуслуг, сообщает ТАСС.

До этого времени россиянам, которым исполнилось 14 лет, нужно будет однократно посетить орган регистрационного учёта. Дети до 14 лет смогут оформить прописку с 1 июля 2022 года в электронном виде при предоставлении заявления их законными представителями.

Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала без посещения органа регистрационного учета лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021–2023 годы, — приводит агентство разъяснения МВД.

На сегодняшний день россияне со 2 сентября могут оформлять временную регистрацию через портал госуслуг, не посещая подразделения ведомства.

Ранее кабинет министров утвердил расширение функционала Единого портала госуслуг. Согласно нововведениям, пользователям больше не придётся заполнять заявления вручную, система сможет делать это автоматически.