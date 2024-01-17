Россиянам пояснили, подорожают ли путевки в Турцию из-за платной Айя-Софии Эксперт Ансталь: платное посещение Айя-Софии не отразится на путевках в Турцию

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Введение платы в €25 за посещение мечети Айя-София в Стамбуле не сильно повлияет на стоимость путевок в Турцию, заявила в разговоре с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она подчеркнула, что пакетные туры редко включают в себя экскурсии.

Стоимость путевок не повысится, но стоит учесть условия работы туроператоров с отдельными достопримечательностями. Думаю, что для отдельных партнеров компании сделают скидку, так что введение платы в 25€ за посещение Айя-Софии не сильно повлияет на цены. Кроме того, пакетные туры редко включают в себя экскурсии, — сказала Ансталь.

Тревел-блогер добавила, что введение платы за посещение не отпугнет самостоятельных путешественников от посещения мечети, поскольку она является одной из главных достопримечательностей Стамбула и всей Турции. Она назвала Айя-Софию невероятным историческим памятником и отметила, что любой желающий может взять аудиогида или присоединиться к экскурсионной группе.

Ансталь ранее заявила, что Таиланд — популярное курортное направление, однако приехавшие туда могут столкнуться с антисанитарией и обилием запахов. По ее словам, некоторых туристов также может разочаровать местная еда, которая богата экзотическими и очень острыми блюдами.