Турэксперт раскрыла пугающие особенности Таиланда Турэксперт Ансталь: в Таиланде туристов может отпугнуть антисанитария и кухня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таиланд — популярное курортное направление, однако приехавшие туда могут столкнуться с антисанитарией и обилием запахов, предупредила в беседе с NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, некоторых туристов также может разочаровать местная еда, которая богата экзотическими и очень острыми блюдами.

Таиланд — популярное курортное направление, однако в определенных районах или на пляжах туристы действительно могут столкнуться с антисанитарией. Кого-то может разочаровать обилие запахов. Помимо цветов и моря, там преобладают ароматы специй, используемых в пище, или дуриана на рынках, — объяснила Ансталь.

Эксперт также подчеркнула, что Таиланд, как и любая азиатская страна, специфичен. К примеру, как отметила Ансталь, туристов может отпугнуть отношение местных жителей.

Например, у местных жителей есть плохая привычка думать, что они всегда правы, а туристы нет. При определенных обстоятельствах такое отношение может разочаровать путешественников, — заявила тревел-блогер.

Ранее Ансталь рассказала, что перед тем, как отправиться зимовать за рубеж, необходимо обязательно оформить медицинскую страховку. По ее словам, при наличии этого документа не возникнет проблем с получением помощи врачей в случае травмы или болезни. Она отметила, что при отсутствии страховки за медицинские услуги придется выложить круглую сумму.