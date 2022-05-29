Россиянам подсказали лайфхак для борьбы с недосыпом Сомнолог Черкасова подсказала лайфхак для борьбы с недосыпом

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Врач-сомнолог Софья Черкасова в беседе с NEWS.ru подсказала россиянам лайфхак для борьбы с недосыпом. Она посоветовала ложиться спать на 15 минут раньше запланированного времени ухода ко сну. Таким образом, за неделю можно восстановить до двух часов потерянного сна.

Казалось, 15 минут, ну что это такое? Тем не менее в неделю это почти два часа восстанавливающего полноценного сна, что достаточно много, — отметила Черкасова.

Еще одним способом борьбы с недосыпом, по словам специалиста, является тайм-менеджмент. Если человек выпишет все дела на бумагу и попытается выписать определенное количество часов для каждого занятия, то получится, что в сутках у каждого должно быть 36 часов, 48 и т. д.

Нужно пересмотреть свои дела, провести их инвентаризацию, что можно делегировать, от чего можно отказаться, что можно раздробить на маленькие доли, чтобы тратить меньше времени и заняться планированием. Признать для себя, что сон — ведущий приоритет. От качества сна будет зависеть качество бодрствования. Если человек проведет восемь часов за работой невыспавшимся, то он сделает гораздо меньше, чем за четыре часа работы, когда он готов, хорошо выспался и трудоспособен, — подытожила Черкасова.

По данным ВЦИОМа, четверть россиян страдают хроническим недосыпом. Высыпаться и восстанавливать силы получается лишь у каждого второго россиянина. С переменным успехом это удается четверти респондентов, а каждому пятому — скорее не удается. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверяют, что статистика на самом деле ещё хуже, а недосып влияет не только на индивидов, но, становясь массовой проблемой, на само общество, экономику, статистику аварий, производительность труда и даже рождаемость в России.