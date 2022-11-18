Россиянам подсказали, как обойтись без падений и переломов в гололед Травматолог Терновой призвал россиян не смотреть в телефон при гололеде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приход морозов и снежной погоды сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. Полученные после падения на скользкой поверхности травмы приходиться лечить месяцами. Травматолог-ортопед, кандидат медицинский наук Константин Терновой в беседе с NEWS.ru напомнил о мерах предосторожности, чтобы избежать травмоопасных падений в гололед.

Врач отметил, что самыми частыми травмами при падении на лед являются перелом лучевой кости в районе запястья, у пожилых людей часто встречается перелом шейки бедренной кости. Перелом лодыжек случается как у молодых, так и пожилых, зачастую возникают черепно-мозговые травмы при ударе затылком о лед. При гололеде всегда нужно смотреть под ноги, крайне нежелательно отвлекаться на телефон и держать его в руке, чтобы было на что упереться. Однако при падении сгруппироваться никак не получится, предупредил Терновой.

Падение происходит за долю секунды. Рефлекторно, чтобы защитить лицо, руки выбрасываются вперед. Если человек падает на спину, обычно одна рука выбрасывается назад, на нее приходится первый удар и происходит перелом, — отметил травматолог.

Во избежание переломов врач посоветовал ходить в хорошей зимней обуви. Предпочтение лучше отдать той, у которой мощные протекторы. Травматолог обратил внимание, что не существует способов «правильного падения», есть только советы, которые позволят избежать этой неприятной участи.

Когда вы видите, что идете по гололеду, нужно чуть-чуть присесть, чтобы ноги были согнуты в коленных суставах. Это позволит немного амортизировать, но главное всегда смотреть под ноги, — сказал Терновой.

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