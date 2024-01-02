Названы несочетаемые с алкоголем продукты Нарколог Петров: алкоголь в сочетании со сладким приводит к тяжелому похмелью

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Алкоголь в сочетании с десертами и выпечкой может спровоцировать тяжелый похмельный синдром, рассказал «Газете.Ru» нарколог Даниил Петров. По словам врача, при употреблении их одновременно первыми будут расщепляться источники глюкозы и только потом — этиловый спирт. Это может привести к интоксикации и абстинентному синдрому.

Доктор отметил, что шоколад, конфеты, мучные изделия и прочие десерты будут конкурировать со спиртным по очередности переработки организмом, однако первыми все же начнут расщепляться сладости. Также специалист призвал отказаться от закуски в виде продуктов, которые бродят.

Нельзя также употреблять в пищу вместе с алкоголем все, что бродит. Виноград, бахчевые культуры и др. Все силы организма уйдут на переработку глюкозы, и только потом оставшиеся силы будут пытаться нейтрализовать этанол, — сказал Петров.

Эксперт посоветовал россиянам избегать и острой пищи, которая раздражает слизистую оболочку желудка и вызывает повышенное выделение панкреатического сока, это может привести к панкреатиту, холециститу и другим болезням. Также стоит исключить жареную, тяжелую, жирную пищу, это необходимо сделать людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Для них употребление таких блюд может быть опасно, подчеркнул Петров.

Ранее психиатр Василий Шуров рассказал, что алкоголь стоит пить не более 10 миллилитров в час, чтобы потом не страдать от похмелья. Также, по его словам, снизить негативное влияние алкоголя поможет небольшая физическая активность — танцы или прогулка.