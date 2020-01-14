https://static.news.ru/photo/b0bfc4c0-36ba-11ea-b488-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/imagebroker.com/Global Look Press

Температура воздуха в январе и феврале на большей части России по-прежнему будет выше нормы. Весна в 2020 году, согласно прогнозу синоптиков, также будет тёплой.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об этом РБК. По его словам, «настоящей зимы» в 2020 году в России уже не будет. Температура превысит норму на 4-6 градусов в январе и на 3-4 градуса — в феврале. Как отметил Тишковец, последний зимний месяц будет чуть более снежным.

Синоптик сообщил, что в весной в стране вновь ожидается превышение средней климатической нормы — на 3-4 градуса в марте, 1-2 градуса в апреле и на градус в мае. Температурная аномалия таким образом будет постепенно сокращаться. Начало климатической весны по прогнозу Тишковца придётся на конец марта.

Как ранее передавал NEWS.ru, синоптики ожидают очередной температурный рекорд в центральной части России. 16 января температура на этой территории может достигнуть 5 градусов тепла.