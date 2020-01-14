Температура воздуха в январе и феврале на большей части России по-прежнему будет выше нормы. Весна в 2020 году, согласно прогнозу синоптиков, также будет тёплой.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец
Синоптик сообщил, что в весной в стране вновь ожидается превышение средней климатической нормы — на 3-4 градуса в марте, 1-2 градуса в апреле и на градус в мае. Температурная аномалия таким образом будет постепенно сокращаться. Начало климатической весны по прогнозу Тишковца придётся на конец марта.
Как ранее передавал NEWS.ru, синоптики ожидают очередной температурный рекорд в центральной части России. 16 января температура на этой территории может достигнуть 5 градусов тепла.
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