Россиянам объяснили, почему нельзя следить за жизнью экс-возлюбленных Психолог Алексеева: слежка за экс-возлюбленными изматывает психику и дает ложную надежду

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Слежка за жизнью экс-возлюбленных изматывает психику и дает ложную надежду на возобновление отношений, рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. По ее словам, «наш мозг, когда вы общаетесь с бывшими, воспринимает это как продолжение романа».

Мозг воспринимает общение с бывшими как продолжение романа, изматывая психику, так как это дает ложную надежду на возобновление отношений. Это изматывает психику, это не дает приятных эмоций и радостных переживаний. Это как повесить на себя повинность или обязанность. В таком состоянии, скорее всего, с кем-то знакомиться человек не будет, — отметила Алексеева.

Она добавила, что подобное поведение объясняется страхом «окончательно все закончить и принять реальность такой, какая она есть».

Ранее Алексеева рассказала NEWS.ru, что о расставании партнеру необходимо сообщать лично, глядя в глаза. Эксперт добавила, что перед разрывом отношений лучше рассказать «все, что считаете нужным». Она отметила, что подобный разговор не требует специальной встречи в ресторане или «каком-то особенном месте».

По ее словам, нельзя поддаваться на манипуляции из разряда «нужна более серьезная причина, но ведь все хорошо, у нас были планы», так как психика готова зацепиться за любой шанс вернуть все в стабильное и понятное состояние.