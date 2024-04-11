Россиянам объяснили, как защититься от кражи данных через Apple ID IT-эксперт Мясоедов предупредил, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов порекомендовал россиянам не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы избежать кражи данных мошенниками. В беседе с NEWS.ru он также предложил сменить пароль от учетной записи телефона. Таким образом он прокомментировал предупреждения от Apple о массовых хакерских атаках на Apple ID.

Самое важное — не переходить по ссылкам, не подтверждать никакие данные и просто закрывать эти окна. Также можно самому зайти под своим же паролем в учетную запись и сменить пароль, — сказал эксперт.

Он отметил, что владельцам iPhone приходят фейковые запросы на подтверждение пароля, зачастую с чужих Apple ID. Это заблаговременная настройка новых аккаунтов для совершения мошеннических действий в будущем, добавил Мясоедов.

Например, активировать iPhone, который был приобретен нелегальным путем, преступник подставляет рандомный номер, таким образом у него появляется возможность перехватить чужие данные, — подчеркнул собеседник.

Ранее россиян предупредили о фейковых приложениях банков в AppStore. В МВД отметили, что поддельные банковские приложения выполняют фишинговые функции, то есть воруют персональную информацию, которую вводит пользователь.