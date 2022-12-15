Россиянам объяснили, как узнать новогодние пожелания родных и близких Психолог Хадарцева: подарки от сердца – всегда самые ценные

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В Новый год хочется преподнести родным и близким подарки, которые им понравятся. Как узнать, о каком презенте они мечтают, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева.

Спрашивать в лоб — вариант не из лучших, хотя он тоже имеет место быть. Если он вам не подходит, можно пойти иным путем. У всех нас есть аккаунты в соцсетях. По ним можно сделать некие выводы относительно интересов человека и желанного для него подарка, — пояснила она.

Например, из соцсетей можно почерпнуть информацию о том, какого стиля в одежде придерживается человек, какие запахи предпочитает. Исходя из этого вы сможете определиться с подарком.

Еще один способ узнать, чем порадовать человека на Новый год — пообщаться с его близкими и друзьями. У них вы можете выведать подробности о желанном для него подарке.

Определиться с презентом поможет доверительная беседа с человеком о его мечтах, планах, хобби, целях и ценностях. Например, он мечтает об автомобиле определенной марки. Конечно, саму машину покупать не обязательно, но можно найти аутентичную масштабную модель или брелок данной марки и наполнить подарок правильными смыслами. Дарите их, проговаривая, что они несут в себе энергию намерения, которое он обязательно реализует в ближайшем будущем.

Ну и в крайнем случае вы можете прислушаться к своему сердцу и подарить то, что оно вам подскажет. Потому что подарки, сделанные от сердца, всегда самые ценные и значимые, — заключила психолог.

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