Россиянам объяснили, как правильно выбрать картофель Специалист Горенкова: признаки хорошего картофеля — твердая поверхность и гладкая кожура

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зеленый оттенок кожуры картофеля свидетельствует о повышенном содержании в нем алкалоидов, рассказала NEWS.ru cпециалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова. Также не стоит покупать картофель с бурыми пятнами на кожуре, мелкими дырочками и глубокими бороздками, что говорит о влиянии грибковых микроорганизмов и жуков.

Кроме того, не стоит покупать картофель, поверхность которого влажная, а также клубни с ростками — из-за содержания в них алкалоидов. Эксперт пояснила, что если проткнуть кожуру картофеля ногтем и из него начнет сочиться влага, то это является признаком содержания нитратов, вредных для здоровья человека.

Не стоит покупать картофель, если на клубнях имеются такие признаки: зеленый оттенок кожуры, <...> бурые пятна на кожуре, мелкие дырочки и глубокие бороздки на кожуре, <...> если поверхность картофеля влажная, — сказала специалист.

По словам Горенковой, признаками хорошего картофеля является твердая поверхность без ростков и зеленых пятен, наличие неглубоких порезов и также гладкая кожура без рубцов и вмятин. Специалист подчеркнула, что чистый картофель чаще всего сортируется при выкладке на прилавок, поэтому риск появления некачественных корнеплодов в этом случае практически исключен.

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