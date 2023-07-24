Россиянам объяснили, как обезопасить смартфон при использовании VPN Эксперт по кибербезопасности Фомин: при использовании VPN нельзя вводить данные банковских карт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При подключении устройства к VPN данные пользователя переносятся с обычного провайдера на владельца VPN-сервера, конфиденциальность и анонимность при этом не обеспечивается, поэтому личная информация может быть доступна третьим лицам, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин. По его словам, чтобы защитить смартфон при использовании VPN, нужно самостоятельно ограничить доступ к личной информации, включая данные банковских карт.

Как рассказал специалист, хотя разработчики VPN-сервисов постоянно совершенствуют способы защиты информации, полностью защищенные системы изобрести невозможно, поэтому пользователю важно самостоятельно ограничивать доступ к личным данным. Так, пользуясь VPN-сервисами, нельзя обрабатывать значимую информацию: вводить логины и пароли, данные банковских карт и так далее.

Следует обязательно анализировать, какие разрешения требуется предоставить VPN-сервису. Например, нередко приложение запрашивает доступ к местоположению, сообщениям или камере. Данных разрешений быть не должно, они излишни, их можно использовать для слежения, — подчеркнул эксперт.

Он также посоветовал устанавливать подобные приложения только через официальные магазины, где они проходят проверку, прежде чем станут доступны пользователям. Перед скачиванием VPN-сервиса нужно уточнить количество установок. Если приложение скачали меньше тысячи раз, лучше его не устанавливать, порекомендовал Фомин.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что российскому госсектору следует полностью отказаться от зарубежного программного обеспечения. По его словам, это касается тех ведомств, которые обеспечивают нужды СВО и формируют экономическую повестку страны. После отказа от Apple нужно заменить и Android отечественными платформами, считает парламентарий.