В Госдуме призвали госсектор отказаться от всего зарубежного ПО Депутат Свинцов: сотрудникам госструктур следует отказаться от всего зарубежного ПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскому госсектору следует полностью отказаться от зарубежного программного обеспечения, сообщил зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это касается тех ведомств, которые обеспечивают нужды СВО и формируют экономическую повестку страны. После отказа от Apple нужно заменить и Android отечественными платформами, считает парламентарий.

Все, кто участвует сегодня в работе и над СВО, и над политической повесткой, экономической повесткой, то есть большинство министерств, ведомств, все силовики, конечно, должны максимально в сжатые сроки отказаться от использования Apple для служебного пользования. <...> Сейчас критически важно максимально быстро заместить технику Apple, а следующим этапом нужно переходить от Android на российские платформы, — заявил Свинцов.

По мнению Свинцова, замену нужно производить поэтапно, а все облачные хранилища, которые обеспечивают работу госорганов, должны контролироваться только российскими компаниями.

Ранее Ростех запретил использование смартфонов iPhone и другой техники компании Apple на всех своих предприятиях. Данные меры были введены после появления информации о взломе и прослушке американской разведкой iPhone российских дипломатов.

До этого стало известно, что и сотрудникам Министерства промышленности и торговли России будет запрещено использовать на рабочем месте мобильные устройства Apple, произведенных в США. Соответствующее распоряжение к должностным лицам ведомства и организациям, входящим в его ведение, разослал первый заместитель министра Василий Осьмаков.

Соответствующее решение приняли в Минфине, Минцифры и Минэнерго.