Россиянам объяснили, как нужно одеваться во время отдыха в Иране Тревел-блогер Ансталь: во время отдыха в Иране придется соблюдать дресс-код

Фото: Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Российским туристам в Иране придется соблюдать дресс-код, так как это мусульманская страна, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что женщины в обязательном порядке носят длинные юбки или брюки, а также верхнюю одежду, закрывающую локти и головной убор.

Дресс-код соблюдают и мужчины, и женщины. Мужчины не должны носить не шорты, а брюки или джинсы ниже колен. Женщины — длинную юбку в пол, длинные брюки, кофту, закрывающую локти и головной убор — не обязательно хиджаб, но голова должна быть прикрыта, — отметила Ансталь.

По ее словам, некоторые отели запрещают жить в одном номере парам, чьи отношения официально не зарегистрированы. Эксперт добавила, что в данной сфере многое зависит от политики гостиницы.

По поводу чувств на публике тоже строго — ходить за руку, обниматься можно, но не более того. Плюс в Иране сухой закон, алкоголь вы нигде не найдете, и за провоз спиртного в страну могут быть серьезные последствия. По закону мужчина и женщина не могут жить в одном номере, но на туристов этот закон не распространяется. Но тут больше политика отеля , некоторые отели могут закрыть на это глаза, — подчеркнула Ансталь.

Ранее Ансталь рассказала, что цена за недельный тур на двоих в Иран начинается от 240 тысяч рублей с включенными завтраками. По ее словам, эта страна не пользуется большой популярностью у россиян, однако население там крайне вежливое и доброжелательное.