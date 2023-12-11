Россиянам объяснили, как не слечь с ОРВИ перед Новым годом Врач Иванова: укрепление иммунитета поможет не слечь с ОРВИ перед праздниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не слечь с ОРВИ перед Новым годом, необходимо соблюдать некоторые правила, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. По ее словам, основное из них — укреплять иммунитет различными фруктами и овощами. Также необходимо соблюдать режим сна, включить в свой график физические упражнения и ограничить употребление алкоголя.

Укрепляйте иммунитет — разнообразьте рацион овощами и фруктами. По согласованию с врачом можно добавить витаминные комплексы. Постарайтесь высыпаться, включать в график аэробные нагрузки и ограничить употребление алкоголя, — порекомендовала Иванова.

Не стоит забывать и про такие банальные меры, как мытье рук, ношение масок и проветривание помещений. Перед Новым годом лучше избегать посещения массовых мероприятий и заняться закалкой организма. Также необходимо поддерживать водный баланс, при этом пить лучше минеральную воду, соки, морсы и некрепкий чай, посоветовала эксперт.

Ранее терапевт Надежда Чернышова также посоветовала чаще гулять на свежем воздухе вдали от людей. По ее словам, такое времяпрепровождение является отличным способом профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Также эксперт посоветовала одеваться по погоде и не забывать про перчатки.