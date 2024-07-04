Россиянам объяснили, как не потерять первые пенсионные выплаты Профессор Мельничук: стоит заранее обратиться в соцфонд за выплатами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы не потерять первые выплаты, нужно заранее обратиться в Социальный фонд России для оформления пенсии, заявила в беседе с aif.ru профессор Финуниверситета при правительстве РФ Марина Мельничук. По ее словам, многие совершают ошибку, надеясь на автоматическое зачисление средств.

Не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста человек должен обратиться в Социальный фонд России для оформления пенсии, — уточнила Мельничук.

Она также обратила внимание на то, что проделать такой шаг стоит даже в том случае, когда пенсионер продолжает работать. Помимо заявления, в фонд необходимо подать документы, удостоверяющие личность, подтверждающие возраст и страховой стаж.

Профессор предложила проверить корректность информации о накопленных пенсионных правах и убедиться, что в стаже учтены так называемые «нестраховые периоды», в число которых входит военная служба по призыву, периоды ухода за детьми до полутора лет и ухода за нетрудоспособными гражданами. В случае обнаружения ошибок важно предоставить правильную информацию, подтвердив ее соответствующими документами.

Госдума ранее утвердила закон, в рамках которого будут проиндексированы военные пенсии. Согласно имеющимся данным, с 1 октября текущего года выплаты для военных будут повышены на 5,1%.