Россиянам объяснили, как наладить отношения в новом рабочем коллективе Психолог Философ: в коллективе нельзя ставить свои интересы выше корпоративных

Попав в новый рабочий коллектив нельзя ставить личные интересы выше корпоративных, так как от выполнения сотрудниками своих обязанностей зависит преуспевание предприятия, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. Она отметила, что устраиваясь в новую компанию или госструктуру нужно понять, что из себя представляет руководитель и остальные коллеги.

Поймите, в какую компанию ты попал. Какой твой руководитель или коллектив, если пришел на руководящую должность, кто формальный и неформальный лидеры. Теперь ты часть коллектива, рабочие задачи и интересы превыше индивидуальных. Пойми, на каком месте в иерархии организации ты находишься понимай каковы твои ответственности на этом месте. Веди себя и работай в соответствии со своим местом, — добавила Философ.

Собеседница подчеркнула, что коллег, особенно проработавших в компании много лет, необходимо уважать, какую бы должность новичок не занимал. Философ объяснила, что на предприятии всегда есть неформальные лидеры, которые могут помочь в трудной ситуации или «сделать жизнь невыносимой».

Относись уважительно ко всем работникам. Только благодаря вкладу каждого, эта организация стала такой какой ты сейчас ее наблюдаешь. Вкладывайся в свою работу, в соответствии с договором. Не пытайся юлить и работать меньше, но и не перерабатывай, ожидая похвалы или повышения зарплаты, за заслуги, — рассказала Философ.

Ранее Философ объяснила женщинам, как правильно извиняться перед мужьями. По ее словам, при извинениях женщины перед мужчиной в отношениях не стоит перекладывать ответственность на своего партнера, также важно выслушивать мужскую точку зрения в спокойном состоянии.