Россиянам объяснили, как добиться повышения на работе HR-специалист Мурадян: список собственных достижений поможет получить повышение

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HR-специалист Гарри Мурадян в беседе с NEWS.ru рассказала, как и когда следует просить повышения на работе, чтобы добиться успеха. По ее словам, значение имеют достижения, срок работы и даже время рабочего дня.

Первое, что нужно сделать, чтобы попросить повышения — это составить список своих достижений с момента, когда вы последний раз получали прибавку. Второе — выписать в колонку причины, по которым вас должны повысить, — отметила Мурадян.

Эксперт советует придумать контраргумент на каждую причину. Далее следует понять, как отрабатывать возможные возражения руководства.

Также желательно просить о повышении во вторник или четверг, после обеда. О повышении можно просить не ранее, чем через полгода при наличии твердых и очевидных достижений, — добавила Мурадян.

Ранее HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова рассказала, что низкая самооценка и «синдром самозванца» могут мешать работнику просить повышения зарплаты. Она объяснила, что некоторые сотрудники из-за комплексов не могут признать свои успехи и достижения.

Лоикова также указала на неготовность работника умножить свой доход или вовсе на запрет для себя зарабатывать больше. По ее словам, подобные люди находят выгоду в таком положении, зачастую ссылаясь на то, что их якобы не ценят. Кроме того, как утверждает эксперт, человеку для зарабатывания денег необходимо «выйти с позиции ребенка» и перейти «в позицию взрослого».