Россиянам объяснили, что нужно успеть сделать на даче до конца мая Депутат Чаплин: до конца мая на даче нужно успеть привить и обрезать растения

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Главное, что стоит успеть на приусадебном участке до конца мая, — подготовить почву и посев семян, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил: необходимо очистить грядки от сорняков и остатков прошлогодних растений.

Главное — подготовка почвы и посев семян. Очистите грядки от сорняков и остатков прошлогодних растений, а затем внесите органические удобрения. И в мае уже можно приступать к посеву овощей и цветов, которые быстро вырастут и будут радовать вас своей красотой и вкусом уже в июне. Например, редис, свежая зелень, щавель, — добавил Чаплин.

По его словам, следующей важной процедурой станет настройка поливной системы, особенно автоматической, чтобы не беспокоиться о состоянии растений вдалеке от дачи. Собеседник подчеркнул: весной нельзя игнорировать обрезку и прививание деревьев, май — лучшее для этого время.

Также важно побелить деревья для защиты от паразитов. Удалите все сухие и поврежденные ветви, сократите слишком густую крону. Подкармливайте растения минеральными и органическими удобрениями. Обработайте деревья и кустарники препаратами от вредителей и болезней, — добавил Чаплин.

Депутат подчеркнул: в мае нужно обеспечить защиту участка от грызунов. Парламентарий напомнил: одним из лучших способов является установка ловушек как внутри дома, так и около посадок.

Ранее Чаплин рассказал, что в России предусмотрены льготы для желающих построить загородный дом. Депутат отметил, что к подобным привилегиям относятся, в частности, сельская ипотека, право использовать материнский капитал и упрощенное оформление по «дачной амнистии».